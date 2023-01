Internet no olvida nada y los proyectos online que tiene Erick Osores, donde hace gala de su soberbia y sus comentarios racistas, salieron a la luz en ‘Magaly TV’, donde la ‘urraca’ se sorprendió al escuchar cómo se expresa y ningunea en periodista de ‘América TV’ a las personas de la sierra peruana.

“Si vas a joderme, por lo menos manda plata, no 3 dólares, yo sé que tú limpias Watters allá”, este fue el primer comentario despectivo de Erick Osores para alguien que decidió mandarle una cantidad de dinero que para el comentarista deportivo es mínima, ofreciéndole 300 dólares para que vaya a su casa para limpiar su baño.

Pero no termina ahí, cuando Erick intentó expresar lo que está mal en el futbol peruano, habló de los clubes regionales, choleando sin piedad: “El gran cáncer del futbol peruano son las departamentales, claro porque son cholitos, no saben vestirse, son mal aspectosos y son gente que no tiene ese nivel de haber llegado como un dirigente de primera división”.

Al escucharlo, Magaly decidió ponerle el parche, recordándole que su única gloria fue la suerte de ser contratado por ‘América TV’, recordándole que no puede hablar así de las personas que no tuvieron la suerte de él: “Qué manera de describir que no tiene la suerte de él, de que los contrate América Televisión, que no han tenido la suerte ni la manera de educarse, no tuvieron los medios o ingresos para aprender a vestirse”, añadiendo una chiquita para el amigo de Gonzalo Núñez: “Qué tiene él en contra de los provincianos, porque eso es insultarlos, por qué choleas si tú también lo eres”.

