En su tercer programa del 2023, Magaly Medina siguió dando de qué hablar al anunciar el ampay de un recién casado, quien días antes a su boda, disfrutó de una noche loca y fogosa con una mujer que no es su actual esposa.

Debido a que muchas parejas de famosos se casaron recién, los nombres que se especularon fueron muchos: “Cómo es que la gente espere que alguno de los novios de las últimas semanas sea el protagonista de esta historia, me han preguntado si se trata de Julián Alexander, de Jackson, de Richard Acuña, bueno esperen y lo van a saber, porque un tramposo es un tramposo, eso no cambian, no estarán decepcionados”.

Magaly Además, descartó que el ampayado sea el esposo de Ethel Pozo, porque mencionó que es alguien que lleva pocos días de casado y Julián Alexander se unió a la familia de los Valcárcel hace dos meses, dejando también fuera del ampay a Jackson Mora, quedando como posibles ampayados, el esposo de Brunella Horna o el de Vanessa Tello.

