Eva Ayllón y Natalia Málaga fueron tendencia en redes sociales, el pasado 26 de enero de 2023, por el incómodo momento que protagonizó la criolla con unos asistentes a su show.

Debido a las imágenes que se viralizaron, los usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse qué hacía la exvoleibolista en el teatro Canout, durante la presentación de la cantante. Ante las suspicacias comenzaron a compartir varios videos sobre la cercanía entre ambas figuras.

Gigi Mitre opinó sobre el tema y cuestionó: “lo que ha llamado la atención es qué hace Natalia allí, a menos que haya sido la organizadora”.

¿Por qué Eva Ayllón y Natalia Málaga son vistas juntas?

Adriana Quevedo, quien estaba de panelista en la edición de ‘Amor y Fuego’ reveló cuál es la relación que tienen Natalia Málaga y Eva Ayllón. Ellas trabajan juntas y su relación es netamente laboral.

“Yo sé que hace años vienen trabajando juntas. Natalia forma parte del staff de los conciertos y presentaciones de Eva Ayllón. Tenía que estar en el lugar para arreglar las cosas, de todas maneras” , dijo la expresentadora de Panamericana sobre el reciente incidente.

Gigi comentó que sabía que ambas eran amigas, “pero no sabía que trabajan juntas”.

“Los cibernautas no solo las han vinculado profesionalmente sino que han dicho que tienen otro tipo de vínculo. Yo sí he escuchado en otra oportunidad (que son pareja), no es la primera vez que lo leo. Pero nunca he visto nada que indique que son pareja y ellas no han hecho ningún tipo de comentario”, agregó.

