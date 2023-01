Ricardo Mendoza y Jorge Luna , comediantes de ‘Hablando Huevadas’, son tendencia en TikTok por confrontar a una fanática religiosa que había asistido a uno de sus shows y los instaba a leer la Biblia.

Todo comenzó cuando Mendoza, ‘Richavo’, estaba haciendo bromas sobre la conocida ‘traición’ de Judas Iscariote a Jesús, pasaje que se puede leer en la Biblia católica.

“No estaré en el paraíso, he blasfemado, pero si tú te arrepientes, ya está” , comentó Ricardo, en referencia al discipulo de Jesús. Ese comentario enfureció a una mujer, que estaba sentada en las primeras filas del teatro.

“No sabes de Biblia. No, no se arrepintió Judas, lee la biblia”, gritó la asistente, sin antes de ‘maldecirlos’. “Hablen todo lo que quieran, pero al infierno van a ir. Los bendigo” , sentención la fanática religiosa.

Qué respondió Ricardo Mendoza

“Ella es una cristiana a muy buena porque me ha dicho ‘te vas a ir al infierno’ . No hay mejor cristiano que el que te desea el mal. Pero ya está, cálmate, cálmate”, respondió Mendoza, evidentemente fastidiado.

Sin embargo, la mujer siguió interrumpiendo, haciendo explotar al comediante: “ ¡Cállate la boca o vete! Voy a seguir haciendo chistes sobre Jesucristo (...) Ok, conc**re No puedo con esta mujer”.

Jorge Luna intentó poner paños fríos, pero también perdió la paciencia.

“Si a partir de ahora te quedas callada todo está bien. Saliendo agarra tu Twitter cuentas todo lo que pasó, pero en el Twitter (...) ¡Tú no has pagado para hablar, tú has pagado para que hable yo!”.

