Jorge Benavides ‘JB’ y Enrique Espejo ‘Yuca’ se dijeron sus verdades en la última edición del programa cómico ‘JB en ATV’, dejando en shock a todos los televidentes.

La secuencia ‘5 cosas que no me gustan de ti’ ha causado revuelo y los actores cómicos se sacaron los trapitos sucios. Todo comenzó cuando ‘Yuca’ le sacó en cara a Benavides que, desde hace tiempo, no le aumenta el sueldo.

Esto hizo que el popular ‘JB’ le hiciera fuertes calificativos, como “aprovechado”, “maletero” y “malagradecido” . Benavides recordó que en la Navidad de 2022, regaló un pavo horneado a los integrantes de su elenco, pero se enteró de las críticas de Espejo.

“El pavo ya no era de 12 kilos, sino de 5. Todo el mundo contento con su pavo, pero él (Yuca) dijo ‘qué están repartiendo palomitas’. Eso no me gusta de ti” , comentó el actor, interpretando a la señora ‘Gloria’.

JB llama ‘malagradecido’ a Yuca

En otro momento, comentó que ‘Yuca’ siempre se ha quejado de no tener carro y que siempre ‘llora’ porque se va caminando.

“Un día se me ablandó el corazón, tontamente, y le quise regalar un auto. Entonces, tenía un Volkswagen escarabajo, lo tenía en un taller parado y dije por qué no, ‘se lo regalo, (tiene) tantos años a mi lado’. Entonces se lo llevé al señor para darle la sorpresa...” , explicó.

Qué respondió ‘Yuca’ ante la sorpresa de JB

“’Qué es eso’, así me lo dijo y le dije ese carrito es para ti (...) ¿Qué creen que me dijo? bueno fuera que me haya dicho ‘Gracias’. Me dijo: ‘ya pero, le vas a cambiar las llantas y me imagino que le vas a dar una pintada’ (...) Obviamente, ya no le regalé nada, y encima quería un carro cuatro puertas. Cuánta gente quisiera un Volkswage escarabajo” , manifestó.

