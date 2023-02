¿Nuevo contrato? Kike Suero sorprendió a propios y extraños al aparecer en el programa “JB en ATV”, donde formó parte de varias secuencias. Y es el popular cómico aprovechó la oportunidad para reclamarle EN VIVO a Jorge Benavides por no haberle dado trabajo.

Todo se dio cuando los artistas peruanos se dijeron las cinco cosas que no les gustaba del otro. Aunque, al inicio, Suero fue elegido para sacarse en cara algunas cosas con Martín Farfán, cerró su participación con JB.

“Lo que no me gusta es que me inviten al programa y hasta ahorita no me hagan firmar un contrato”, dijo Kike, sorprendiendo a todos los presentes en el set de televisión.

Recordemos que Kike Suero ha estado interpretando diferentes personajes populares en “JB en ATV”, el último fue de Natalia Málaga en una parodia del concierto de Eva Ayllón.

Asimismo, previo a eso, estuvo en un sketch asuminedo en papel de Alessia Rovegno cuando participó en el Miss Universo 2022.

TE PUEDE INTERESAR