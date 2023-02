Andrea Llosa tuvo en su programa a la familia de John Kelvin, quienes mostraron videos de Dalia Durán cantándole y celebrando con la familia del cantante y pidiendo la custodia de sus hijos, dejando entrever que la cubana sería maltratadora.

Luego de que Dalia Durán escuchara las acusaciones en su contra y vea las intenciones de la familia de John Kelvin de tener a los pequeños en su tenencia, la cubana decidió responder en una entrevista para el diario ‘El Popular’: “Es una infamia. Ellos no saben nada porque recién aparecen, yo los crie solita. Ya les llegará la hora a cada uno por vulnerar a unos pequeños”.

El hermano de John Kelvin, afirmó estar preocupado por el bienestar de los pequeños, mientras la prima del cantante contaba que los hijos del ahora preso, siempre daban señales de no querer estar con su mamá, pero Dalia intentó negarlo: “Tiene que demostrar eso, si no se verá en problemas con la justicia. Me duele que los expongan. Mi hijo mayor ya me contó todo”.

