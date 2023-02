Yuleika Vásquez, exesposa de John Kelvin y madre de sus dos hijos mayores, rompió su silencio este 16 de febrero en el programa de Andrea Llosa para dar su apoyo hacia el cumbiambero.

“Estoy aquí por mis hijos, por su tranquilidad emocional. Me preocupa grandemente lo que le está pasando al papá de ellos. Obviamente si su papá está mal, mis hijos van a estar mal” , declaró Yuleika Vásquez.

Como se sabe, John Kelvin tiene dos hijos con Yuleika, cuyos nombres son Samikay y Francesco, de 16 y 13 años, respectivamente.

Andrea Llosa le recordó que, en el pasado, el cantante le quitó a sus hijos hace 9 años, tras acusarla de consumir drogas. Los menores estuvieron viviendo un año con Dalia Durán.

Jamás fue agredida por John Kelvin

En otro momento del programa, Yuleika Vásquez fue consultada si alguna vez fue agredida por John Kelvin.

“Jamás (me golpeó) Cuando se dio esta situación (de Dalia) me sorprendió mucho porque del John que se hablaba no era el John que había conocido, con el que había convivido, el papá de mis hijos” , lo defendió.

También recordó que el artista le fue infiel con Dalia Durán, a quienes embarazó al mismo tiempo.

“Sé que la conoció en un concierto, yo estaba embarazada de mi segunda hija. Se fue de la casa, a los 15 días que retornó me que me dijo que estaba esperando un hijo con otra mujer. Mi último mes de embarazo, ella ya estaba embarazada de 3 meses” , narró.

Qué le pasó a John Kelvin

La Corte Superior de Lima Norte ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Jonathan Sarmiento, John Kelvin, por el presunto delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en agravio de Dalia Durán, y por desobediencia a la autoridad en agravio del Estado.

Él fue trasladado al penal de Lurigancho, hasta que duren las investigaciones.

