Stephanie Cayo protagonizó un incómodo momento cuando el programa ‘América HOY’ mostró un video de cómo comenzó su relación sentimental con el español Maxi Iglesias, con quien han retomado su relación tras terminar en abril del 2022.

La menor de las hermanas Cayo se mostró sorprendida luego de que Ethel Pozo resaltara que le “encanta” la pareja que hacen. La hija de Gisela Valcárcel buscó que la actriz se explayara y contara detalles de su novio, pero la ‘chotearon’.

“Hay muchas mujeres solteras, emparejadas y eso no te hace mejor ni peor. Muchas gracias por el video, pero no considero que sea lo más importante que hay que mencionar ahora, no me parece para nada” , dijo Stephanie Cayo, un poco molesta.

La artista resaltó que su relación con Maxi Iglesias es un tema personal y se negó a hablar de él.

“Me parece que es algo muy personal, pero no me parece para mostrarlo a todo el mundo, me da un poco de risa y me da un poco de vergüenza. Es algo muy mío, muy personal, yo no quiero estar hablando de estas cosas” , sentenció, tratando de sobrellevar la situación.

