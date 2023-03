La actriz Stephanie Cayo no dudó en salir a defender a su hermana Fiorella Cayo, quien está recibiendo miles de cuestionamientos por besarse apasionadamente con un misterioso joven en la vía pública. Cabe mencionar que la bailarina señaló que ella es una mujer apasionada y explicó que no tenía que ir a un hotel porque no pensaba tener intimidad con la otra persona.

La novia del galán Maxi Iglesias mostró su respaldo a la recordada Patty de “Torbellino” a través de un mensaje en Instagram y aseguró que el beso ‘calentón’ de su hermana se dio en un espacio privado.

“Ya quisiéramos todos darnos besos así de apasionados y con tanta verdad mi niña . Quien haga juicios son los que tienen miedo de su propia naturaleza y no confían ni en ellos mismos”, comentó en el reciente post que hizo Fiorella Cayo.

Qué dijo Stephanie Cayo sobre beso de Fiorella Cayo. Foto: (Instagram/@fcayo).

“El prejuicio a la basura. Tú estabas en un lugar privado, en tu edificio, no era un lugar público como piensan los que no saben. Tienes todo el derecho del mundo de defenderte de personas que se metieron al estacionamiento de un edificio que no era el suyo (era el tuyo) para grabarte. Lástima por ellos. Tú, mi amor, eres fuego”, agregó.

Por qué Fiorella Cayó terminó ‘chapando’ así

La recordada protagonista de ‘Torbellino’ explicó qué le motivó a besarse de esa forma con su ‘saliente’. Recordemos que Gigi Mitre resaltó que el joven le metió el dedo en la boca y le agarró el trasero.

“Lo que me motiva a besarme (fueron) los abrazos muy tiernos que recibí. Luego de un abrazo con mucha ternura me dio ganas de darle un beso, no me tenía que irme a un hotel, ni irme con él a mi departamento porque la intención no era tener relaciones con él, ni nada más. Simplemente era conocernos y compartir cómo me sentía. Se dieron besos apasionados porque apasionada soy, pero tampoco me doy besos apasionados todo el mundo”.

TE PUEDE INTERESAR