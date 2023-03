La conductora Magaly Medina concedió una entrevista a la periodista Verónica Linares que ha remecido el mundo de la farándula. La figura de ATV se animó a hablar sobre su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano, con quien está casada desde hace 6 años.

En diálogo con “La Linares”, la “Urraca” señaló que se siente muy segura de su relación con su esposo y no se considera una mujer celosa. Sin embargo, dejo en claro que no perdonaría una traición.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su matrimonio con Alfredo Zambrano?

“Yo pensaba que era celosa, pienso que si soy celosa, pero no soy celosa enfermiza. Yo siempre tengo idea donde está (Alfredo Zambrano). Por ejemplo, sé que se ha ido a trabajar en la mañana, supongo que está en la notaria, pero no es que él me está diciendo, ‘estoy en tal sitio’. No tengo tiempo para llamar, imagínate”, dijo.

“Yo creo que para que estallen tus celos, la persona tienen que darte celos. Y cuando en una relación hay confianza plena, tú no tienes por qué tener celos, no hay razón y no hay motivo. Los celos nacen de la desconfianza y la inseguridad”, agregó.

Por otro lado, sostuvo que sí su esposo falla su confianza no tendría reparos en ponerle fin a su romance: “ En estos momentos soy la mujer más segura del mundo y así me siento en mi relación. Ahora si la persona falla esa confianza que tú le has dado. Él ya sabe, ni siquiera llegaría a la casa”, indicó.