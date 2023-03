El tema de los ‘ampays’ era infaltable en la entrevista que le realizó Verónica Linares a Magaly Medina , la cual fue difundida este 2 de marzo de 2023 en su canal de Youtube ‘La Linares’.

La presentadora de América Noticias cuestionó a la ‘Urraca’ sobre la razón para ‘ampayar’ a los personajes públicos en situaciones de infidelidad o juerga.

“¿No te da cositas? ¿No te ponen en el zapato del otro?”, le preguntó Linares, a lo que Magaly respondió que los ampayados “no se pusieron en el zapato de quien se pueda sentir afectado o afectada”.

Fue allí que Magaly puso de ejemplo los ampay a los futbolistas e integrantes de la Selección Peruana. “La gente paga su plata, va al estadio, la gente muere por su equipo, acá la gente muere por el fútbol y no es posible que sí tú te vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo... y resulta que el tipo estuvo chupando hasta las 5 de la mañana, ¿con qué físico va a hacer goles? eso no está bien, no es deportivo. Eso no es tener responsabilidad con tu público”, dijo.

Hijo de Magaly lloraba por culpa de los futbolistas

La periodista de espectáculos contó que su hermano es hincha acérrimo de Alianza Lima y que llevaba a su hijo Gianmarco Mendoza al estadio, cuando este era pequeño. La ‘Urraca’ contó que su hijito lloraba cuando su equipo perdía y se encerraba en su cuarto.

“Cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio, se encerraba en su cuarto a llorar porque el Alianza había perdido”, contó.

Por ello, cuestionó a los periodistas deportivos quienes no evidenciaban las juergas de los jugadores: “cuando comencé a investigar y ver que el periodismo deportivo no lo hacía y sabían de las encerronas, de las amigas ‘bataclanas’ que tenían, nadie decía nada. Yo dije, ‘okey, apuntemos’. Porque si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no meten goles. Esa fue mi motivación, el llanto de mi hijo, ah no, tu me lo pagas”, admitió.

TE PUEDE INTERESAR