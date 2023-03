No pudo con su genio. Magaly Medina causó bastante polémica con la reciente entrevista que le dio a Verónica Linares. Y es que la conductora comentó que se sintió bastante cómoda durante la conversación que se emitió en el canal de YouTube de la periodista.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la popular ‘Urraca’ aprovechó la última edición de su programa para felicitar a Verónica por las vistas que tiene su video, y hasta incluso resaltó que su entrevista logró más visualizaciones que el video de la ‘Señito’ hace algunas semanas atrás.

“Así soy yo, suelto la lengua cuando me siento cómoda, y la verdad me sentí muy bien. Toqué varios temas, aclaré otros, como por ejemplo el tema de mi hijo, que todos piensan que llevo una pésima relación con él, cuando no es así”, comenzó diciendo.

“ La felicito a la Verónica tiene más 334.000 vistas, más que la entrevista que le hizo a Gisela. En un día ah, la de ella ya tiene dos meses” , agregó entre risas la figura de ATV.

