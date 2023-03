Shirley Arica se encuentra en el ojo público tras haber confesado que tuvo un ‘affaire’ con el exfutbolista Jefferson Farfán hace algún tiempo atrás. Y es que la modelo, ahora confesó detalles inéditos de lo que fue su encuentro con el popular ‘Foquita’.

“Hemos tenido ahí como un besito, una cosita por ahí. Eso ha sido antes y después de (Yahaira Plasencia), yo sé que ustedes van a sacar sus conclusiones”, comenzó diciendo para las cámaras del programa de Magaly Medina.

En ese sentido, la popular ‘chica realidad’ confesó el pelotero se encuentra un poco enojado con ella debido a sus declaraciones, pues en algún momento quedaron en que nadie se iba a enterar que ambos tuvieron un amorío.

“Cada hombre se da cuenta para qué es cada chica. Yo siempre he sido copiloto, en la maletera jamás (...) Hoy por hoy somos amigos, aunque ahora creo que me odia, está un poco fastidiado por lo que he dicho, porque hace tiempo quedamos en que no se iba a tocar el tema. Si está enojado, ya me perdonará”, agregó entre risas.

“Es una persona especial en mi vida. Lo quiero mucho, se ha portado muy bien conmigo, fuera de que hubiera algo, es un amigo”, finalizó diciendo.

