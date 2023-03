Sin pelos en la lengua. Juliana Oxenford confesó que evaluó la posibilidad de renunciar a su programa en ATV, luego de la complicada entrevista que tuvo con la congresista Tania Ramírez, quien lanzó fuertes acusaciones y calificativos contra ella y su familia EN VIVO.

Todo indicaría que la periodista tuvo, este último viernes, una reunión con los directivos de canal 9 en la que finalmente decidió que continuará frente al noticiero. “ ¿Qué creen? ¿Que no iba a aparecer? No sé de dónde sacaron que me habían botado, que había renunciado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la comunicadora señaló que nunca dejará el periodismo, y si lo hiciera, serían por razones de fuerza mucho mayor. “El día que pase eso va a ser por motivos o por algún personaje más importante que la señora Tania Ramirez, claro está”, agregó fuerte y claro.

Asimismo, horas antes, Juliana también compartió mediante sus redes sociales una fotografía donde celebra el rating que logró en la edición anterior de su espacio.

