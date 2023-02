Jefferson Farfán tomó con humor las críticas contra él por el lujoso viaje que regaló a su hijo Adriano, quien acaba de cumplir 15 años el pasado el pasado 12 de febrero de 2023.

El popular ‘10 de la calle’ hizo una transmisión EN VIVO por Instagram, donde aparece divirtiéndose en las playas de Miami (Estados Unidos) con su hijo Adriano.

“Métete hijo, acá no pasa nada. A parte ya te eduqué, te educo un rato y ya entras. ¿Aquí si se puede meter mi hijo, no? ¿O también hay problemas? Igual lo voy a llevar a (la playa) los Pescadores, a la ‘Herradura’ para que no renieguen JAJAJA”, se le escucha decir al exfutbolista, mientras lee los comentarios negativos de los usuarios.

Como se recuerda, los usuarios en redes sociales cuestionaros los ‘lujos’ que Farfán le da a su hijo. Los cibernautas le exigieron que mejor le dé educación y le ‘enseñe valores’ al adolescente, en vez de llenarlo de regalos.

Sin embargo, la ‘Foquita’ prefiere reírse y responde contundente:

“Ya Adriano, ¡vamos! tengo que enseñarte los valores para que vuelvas a entrar JAJAJA. Y allí vuelves a entrar y te enseño lo que es educación JAJAJA. ¡Ya vamosss! tengo que educarte oyeee. Vamos que tengo educarte y ahí tengo que enseñarte los valores. Ahora vamos por la educación, mi Piiii”, dice Farfán.

Para Rodrigo González, la actitud de la expareja de Melissa Klug revela que quiere fortalecer “el sistema emocional” de su hijo.

“Si hay papás que se endeudan para hacer una gran fiesta a su hijo, imagínate él, que el dinero no es un problema en su vida”, sostuvo.

