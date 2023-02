Melissa Klug se pronunció sobre las críticas contra Jefferson Farfán por el impresionante regalo de cumpleaños que le dio a su hijo Adriano, por la celebración de sus 15 años, el pasado 12 de febrero de 2023.

Como se recuerda, el popular ‘10 de la calle’ presumió el tonazo que le hizo a su heredero mayor, llevándolo a un viaje de ensueño a Miami, Estados Unidos. Además festejó al quinceañero a bordo de un lujoso yate, donde disfrutó con sus amigos cercanos.

“Yo feliz porque mi hijo está feliz celebrando con su padre, porque por muchos años él estuvo (jugando) afuera. Tantos años yo le he celebrado con mi hijo, no me he perdido de nada, él (su papá) sí, por su trabajo, y ahora está disfrutando todo lo que ha trabajado” , comentó este 16 de febrero en América HOY.

En el programa le preguntaron si considera correcto que un adolescente de 15 años reciba regalo ostentosos. Y es que Adriano Farfán viste con joyas y atuendo carísimos, de conocidas marcas.

“Yo pienso que los padres le pueden dar a sus hijos lo que puedan darle, depende de lo que uno le pueda dar, de lo que trabaje, depende de la economía. Si económicamente está bien y le pueda dar el regalo que quiera a su hijo, lo puede hacer ”, dijo Melissa Klug.

