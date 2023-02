El exfutbolista Jefferson Farfán tiró la casa por la ventana y le realizó tremenda fiesta a su hijo Adriano Farfán Klug, quien este domingo 12 de febrero de 2023 está cumpliendo 15 años. En su cuenta de Instagram, el ‘10 de la calle’ presumió el tonazo que le hizo a su heredero mayor, el cual se llevo a cabo a bordo de un lujoso yate en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“Feliz cumpleaños a mi amado hijo. ¡Deseo que ames la vida y nunca dejes de soñar! ¡Que la alegría y la felicidad te rodeen hoy y siempre! ¡Feliz cumpleaños hijo querido!” , le dijo la expareja de Melissa Klug al jovencito por su día especial.

Usuarios critican a Jefferson Farfán por hacerle ‘tonazo’ a su hijo Adriano

En redes sociales no han visto con buenos ojos que Jefferson Farfán le haya realizado tremenda fiesta a su heredero y es que, algunos cibernautas aseguran que el íntimo’ está ‘malcriando’ a su hijo al enseñarle a presumir los lujos que tiene y no valorar el dinero.

“Consejo, si quieres que sepa como conseguir lo deseado con esfuerzo, no le des todo lo que tú no tuviste, solo dale lo que necesita para vivir”, “Enséñales a siempre ser humildes. A veces no es bueno darles a nuestros hijos cosas materiales, todo es pasajero”, “Está bien que tengas dinero, pero ojalá le enseñes a tu hijo a ganarse su propio dinero con su esfuerzo y estudie para ser algo en esta vida y no sea un dizque influencer sin oficio ni beneficio”, “Pero sobre todo enséñale humildad y que no sea presumido como tú”, fueron algunos comentarios que le dejaron a Farfán en su cumpleaños.

Destruyen a Farfán por hacerle tonazo a su hijo en Miami

