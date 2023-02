La modelo Janick Maceta y el actor Andrés Wiese habrían terminado su relación, según varios rumores en redes sociales. La exreina de belleza y el artista habrían puesto fin a su romance de más de un año.

Hasta el momento ni la exMiss Perú ni el exgalán de ‘AFHS’ han confirmado su separación. Sin embargo, la influencer compartió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram aumentando las especulaciones sobre el estado de su romance con Wiese.

¿Qué dijo Janick Maceta sobre rumores de separación con Andrés Wiese?

“Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios” , fue la frase que compartió Janick Maceta en sus historias este 11 de febrero.

Qué dijo Janick Maceta sobre Andrés Wiese. Foto: (Instagram/@janickmaceta).

Cabe mencionar que la pareja ha dejado de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram, y desde hace varios días han dejado de intercambiar ‘me gusta’ y comentarios en sus publicaciones.