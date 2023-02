Jefferson Farfán sorprendió a propios y extraños al decidir celebrarle su cumpleaños número 15 a su hijo Adriano, fruto de su relación con Melissa Klug, en Miami, Estados Unidos. Y es que frente a ello, Paco Bazán no se quedó callado y arremetió contra el futbolista por mostrar los lujos de los que goza.

“A Farfán no tengo nada que decirle, ni tampoco al nene, cada uno puede vivir como le da la gana. Cada padre cría a su hijo como mejor prefiere criarlo”, comenzó diciendo el exarquero.

Luego de terminar de ver el informe de Jefferson Farfán, el exdeportista reflexionó al respecto y criticó a la ‘Foquita’ por no mostrarle a sus hijos el verdadero valor de las cosas. “¡Todo mal! ¡Todo mal! Primero, los padres no somos amigos de nuestros hijos, no somos los chocheras, los brothers, ¡Somos los papás!” , agregó.

En ese sentido, Bazán también aprovechó la situación para aconsejar a todos los padres, indicándoles que deben marcar una diferencia con sus hijos, para que no se confunda las jerarquías que se manejan dentro de una familia.

“Siempre tenemos que ser la autoridad, ejercer el rol de papá. No se puede confundir eso, porque se le hace un daño a los niños. Así tengas harto billete, tienes que enseñarle a través de tu ejemplos y austeridad que la vida cuesta (...) No se puede vivir una vida material, porque lo que estamos criando es un materialista, en serio”, finalizó diciendo al comentarista de ATV.

