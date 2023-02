Fuertes declaraciones. Miguel Rebosio estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, donde confesó pasajes inéditos de lo que vivió cuando formó parte de “Combate” y de “El Gran Show”.

Recordemos que durante el 2010, la popular ‘China’ y el exfutbolista formaron parte del reality de Gisela Valcárcel, quienes luego se coronaron como campeones de la temporada. Sin embargo, tras más de doce años, se reveló uno de los secretos que más guardaban.

Al ser consultado por su sueldo en el programa de ATV, señaló que ganaba lo mismo que lo que le pagaban en el reality de baile. “Yo creo que era 5 y algo (pasando los cinco mil soles), yo le metí el precio de ‘El gran show’”, comenzó diciendo.

Frente a estas declaraciones, Fabianne se mostró bastante sorprendida y decidió consultarle al ‘Conejo’ cuánto ganaba en el programa de la popular ‘Señito’. “Uy, no me vayan a secuestrar, pero igual, esa plata ya la gasté... Seis mil soles”, contestó. “A mí me pagaban S/ 950 en ‘El gran show’, mensual todavía, ni semanal”, expresó.

