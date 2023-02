Este 16 de febrero de 2023, Melissa Klug defendió a Jefferson Farfán por todos los regalos que le hizo a su hijo mayor por su cumpleaños: “Es su cumpleaños, todo el mundo sabe que Jefferson ha jugado muchos años afuera y no ha compartido muchas celebraciones, muchos momentos especiales con sus hijos y ahora ya se retiró del fútbol, ya vive acá en Perú, tiene el derecho de celebrar con sus hijos de la manera que él quiere ¿no?”, comentó. Según la ‘blanca de Chucuito’, la ‘foquita’ se esforzó trabajando para darle lo mejor a sus hijos: “Para eso trabajó tantos años, para darle un gusto a sus hijos”. Asimismo, lamentó que los usuarios critiquen la celebración y aseguró que su hijo está bien educado: “Es raro porque Jefferson ha tenido también esos viajes, esos lujos antes y nadie ha dicho nada, ahora porque lo hace con mi hijo, lo educa... obviamente está bien educado, lo he educado, lo he criado y tiene muchísimos principios y valores... ¡y está de vacaciones!”.