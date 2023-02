La conductora Gigi Mitre opinó este 27 de febrero de 2023 sobre el ampay calentón que protagonizó la actriz Fiorella Cayo con un misterioso joven en una playa de estacionamiento.

Tras ver las escenas calentonas, la presentadora de espectáculos se mostró avergonzada y expresó su rechazo al ver a la hermana de Bárbara Cayo y a su nuevo saliente dando rienda suelta a sus bajas pasiones en la vía pública.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre ampay de Fiorella Cayo?

“Imágenes de alto voltaje en sus pantallas, ella en un momento... los dos se han ido de avance, creo que estaba así de dejarse llevar. Cuando él ha empezado a meter un poco más de mano, la cosa ha empezado a subir al siguiente nivel, ella lo frenado, ha mirado arriba y no se dio cuenta que nosotros hemos estado ahí abajo”, comentó Rodrigo González entre risas.

“Rodrigo, pero, ¿cuál frenado?, le ha chupado el dedo, se ha dejado que le agarré el poto en un lugar público, no fastidies. Qué roche”, dijo Gigi Mitre. “Ay, me muero, menos mal que no fue serenazgo que te grabó”, agregó escandalizada.

