El cantante Luigi Carbajal está próximo a casarse con su joven novia Diana García, quien es 14 años menor que él. A través de una entrevista con un diario local, el integrante del “Grupo Skandalo” reveló cómo es la relación que tienen sus hijos con su prometida, con quien lleva más de cinco años de relación.

En diálogo con Trome, el interprete de “Mi niña mujer” destacó la buena relación que existe entre sus herederos y su novia Diana, con quien se casará en mayo de este año.

“Ella se lleva muy bien con mis hijos, con quienes vivo desde hace 13 años aproximadamente” , contó Luigi Carbajal. Asimismo, explicó el motivo por el que viven en armonía: “Sobre todo porque son de la misma edad”, agregó.

¿Cuándo se casa Luigi Carbajal con su novia Diana García?

“En mayo me casaré por civil y religioso, pero no puedo decir que colgaré los chimpunes porque la chiquillada la dejé hace tiempo, ahora tengo el teléfono desbloqueado y estoy feliz junto a mi novia. Ella es la persona indicada para dar este paso tan importante y que solo se realiza una vez en la vida. Ella tiene 27 años, pero es muy madura. Yo tengo 41, le llevo 14 años, pero no es mi colágeno, pues aún estoy chibolo”, declaró para referido medio.

Como se sabe, Carbajal tiene 41 años mientras que su prometida tiene 27 calendarios. El cantante tiene dos hijos: Gian Piero (19) y Daleshka (20), esta última a punto de graduarse de la universidad.