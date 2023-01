El cantante Luigi Carbajal anunció que contraerá matrimonio con su novia Diana García, quien es 14 años menor que él. Según contó el exintegrante del grupo Skandalo su boda será por civil por la Iglesia.

En una entrevista con Trome, la expareja de Dorita Orbegoso reveló que su pareja es una mujer muy madura y centrada para su edad. Como se sabe, Carbajal tiene 41 años mientras que su prometida tiene 27 calendarios.

¿Cuándo se casa Luigi Carbajal con su novia Diana García?

“En mayo me casaré por civil y religioso, pero no puedo decir que colgaré los chimpunes porque la chiquillada la dejé hace tiempo, ahora tengo el teléfono desbloqueado y estoy feliz junto a mi novia. Ella es la persona indicada para dar este paso tan importante y que solo se realiza una vez en la vida. Ella tiene 27 años, pero es muy madura. Yo tengo 41, le llevo 14 años, pero no es mi colágeno, pues aún estoy chibolo”, declaró para referido medio.

Asimismo, Luigi Carbajal reveló que la madre de su prometida era su fanática cuando él formaba parte del grupo de cumbia que enloqueció a las jovencitas peruanas en el 2000.

“No, más bien su mamá sí lo era. Pero mi novia me ha contado que me veía de chibolita en la televisión, en la época de ‘Recargados de risa’ y le gustaba la secuencia que hacía con Mariella Zanetti, y por eso, me dice que debería de volver ese sketch”, contó.