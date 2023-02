El modelo Gino Assereto utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras protagonizar un bochornoso incidente con una señora en la vía pública. El “Tiburón” ha sido duramente criticado por hacerle un tremendo desplante a una fanática que le pidió una fotografía.

En las imágenes que se han vuelto virales se ve al ex de Jazmín Pinedo enfrentándose a una mujer que lo tildó de “sobrado”. “Tanto me has juzgado sin conocerme”, le increpó Assereto. Sin embargo, la señora no se quedó callada y no dudó en responderle: “Ya te conozco ahora pues, eres malcriado”.

Gino Assereto pide disculpas

A través de un breve mensaje en su cuenta de Instagram, Gino Assereto pidió disculpas por las imágenes de las que fue protagonista y resaltó el respeto que tiene por sus seguidores.

“Ante las imágenes que circulan en redes sociales, en donde no accedí a tomarme una foto con un grupo de personas, me gustaría expresar mi más sinceras disculpas con lo ocurrido” , dijo Assereto en un primer momento.

Gino Assereto pide disculpas. Foto: (Instagram/@ginoasseretocarpena).

“Quiero reiterar mi respeto y agradecimiento al público, sé que me debo a ustedes y día a día trabajo en mí para ser y ofrecer lo mejor, nuevamente las disculpas del caso” , agregó.