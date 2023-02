¿Se le subieron los humos? Un tremendo papelón protagonizó el chico reality Gino Assereto con una fanática en la vía pública. Según testigos, el integrante de ‘Esto es guerra’ le hizo un desplante a una señora cuando esta le pidió amablemente una fotografía y él se negó.

El portal Instarándula publicó las polémicas imágenes donde se ve al “Tiburón” bajándose del taxi donde estaba para encarar a la mujer que le solicitó una foto. El hermano de Jota Benz fue tildado de ‘malcriado’ por los presentes.

“Tanto me has juzgado sin conocerme”, le dijo el ex de Jazmín Pinedo a la señora muy enfadado. “Ya te conozco ahora, que eres malcriado” , fue la respuesta de ella.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre papelón de Gino Assereto?

El periodista Samuel Suárez no dudo en rajar de Gino Assereto por la polémica actitud que tuvo con su fanática.

“No pues, cómo te vas a poner a pelear con la señora. Imagino, porque no se cuánto te habrá juzgado sin conocerte en esos segundos que estabas en el carro. Me imagino que te gritó ‘sobrado’ (…) Cómo te vas a poner a pelear, hay varios grupos de señoras ahí”, comentó ‘Samu’ tras ver el video. Asimismo, mostró uno de los comentarios de una de sus ‘ratujas’ sobre el hecho.

“Una falta de respeto (…) La gente los sigue, la gente fue quien los puso en el pedestal donde están. Que den gracias a los seguidores, los siguen para una foto”, fue la opinión de una cibernauta.

Fotos y Video: (Instarándula)

