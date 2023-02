Francisca Aronsson , a sus 16 años de edad, es una las actrices jóvenes con más proyección internacional, pero que ha aprendido a lidiar con las críticas en redes sociales. La artista sueco-peruana ahora es juzgada por hablar con un marcado acento español en recientes entrevistas.

La adolescente dijo tomar con humor los comentarios negativos de los usuarios en redes sociales. Por el contrario, los españoles le han señalado que la escuchan con un “ acento latinoamericano, como una combinación”.

“Tengo 16 años, estoy siempre viajando por tantos países por el trabajo de mis papás, por mi trabajo, hablo con tantas personas de diferentes nacionalidades, es normal” , comentó en entrevista con La República.

Sostuvo que no es “consciente” al darle entonación a su voz, pero es normal que los niños, niñas y adolescentes se les pegue cualquier acento “al tener tan buen oído”.

“Al fin y al cabo, la gente puede decir lo que quiera, no me molesta. También trato de no pegarme a un acento peruano, prefiero tener un acento neutro por si me sale una producción en otro país yo esté accesible a poder explorar y agarrar el acento que necesite . Si me piden que sea española en España, pues voy a hacer un acento español, si me piden que haga de mexicana, voy a hacerle mexicana porque para eso estoy, para eso somos actores”, comentó.

Reveló que no le afectan los comentarios en redes sociales, ya que ni siquiera los lee: “también he pasado por un proceso de cuidarme a mí misma”.

La actriz sueco-peruana pronto presentará la tercera temporada de la serie que hizo en España, llamada “Hit”; y en el mes de marzo del 2023 llegará a los cines con la película ‘Reinas sin corona’.

