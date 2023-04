Sin pelos en la lengua. Melissa Paredes se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras haberse comprometido con Anthony Aranda. Y es que la modelo minimizó completamente cualquier tipo de crítica y mucho más las de Magaly Medina, a quien calificó de “muy superficial”.

“Tenemos una relación muy linda, estamos más tranquilos como verán, después de la tormenta, llegó la calma. Andamos pensando a futuro, los planes (de la boda) son para el próximo año”, comenzó diciendo.

“En realidad he tenido buenos comentarios, hasta han incrementado mis seguidores y eso lo valoro mucho (...) Prefiero no opinar de esa mujer tan superficial, no me suma en nada, no le suma a nadie”, agregó para Trome.

En ese sentido, la exconductora de “América Hoy” cuestionó las burlas de la popular ‘Urraca’, ya que solo se centraría en el plano material y no en lo sentimental, lo cual Melissa considera como lo más importante.

“ Todo lo ve material para la señora, no ve más allá de los sentimientos, pero qué pena por ella. Yo veo las cosas de otra manera, de una forma bonita. Ha sido una experiencia mágica, el hecho que te pidan públicamente ha sido maravilloso. Nunca lo habían hecho, es un sentimiento diferente”, expresó.

