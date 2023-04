Han pasado dos semanas desde que Melissa Paredes se comprometió con el ‘Activador’ y por fin, luego del escándalo de Richard Acuña y del de Paolo Hurtado, Magaly Medina decide prestarle atención, quedando sorprendida al ver cómo la exmodelo ninguneaba su anterior relación para defender el precio de su anillo de compromiso.

Durante una entrevista a un reconocido medio peruano, Melissa Paredes negó estar interesada en el precio del anillo que le dio el ‘Activador’ y resaltó que ella nunca estuvo con un hombre con dinero y no conoce lo que es tener lujos, despertando el raje de Magaly Medina: “Como lo basurea al Gato”.

Magaly le recordó a Melissa Paredes que el ‘Gato’ Cuba no era el futbolista más cotizado del Perú, pero le daba mejor calidad de vida: “No será un Jefferson Farfán, pero te da un nivel de vida diferente a la que te da el activador, no tenías que vivir del canje”.

La ‘urraca’ se atrevió a dar un precio aproximado del anillo que le dio el ‘Activador’ a Melissa Paredes, aclarando que el anillo no hace el amor, pero que el bailarín debe haber ahorrado mucho tiempo para darle esa joya: “Puede haber costado sus 1000 dólares, 1500 dólares máximo”.

TE PUEDE INTERESAR