Los rumores de un posible embarazo, se generaron por los cibernautas que no entendieron cómo la pareja tomó la decisión de comprometerse a tan poco tiempo de iniciar su relación, además de notar la subida de peso de la exmodelo.

Lejos de la TV, Melissa Paredes usa sus redes sociales para dar sus descargos y para desmentir rumores, tal y como lo hizo con el de su embarazo: “Otra cosa que me están poniendo es que estoy embarazada, pero no, no estoy embarazada. Estoy gordita, pasa suele pasar porque me había olvidado de tomar mis pastillas de la tiroides”.

La exesposa del ‘Gato’ Cuba confesó estar tomando medidas para poder bajar de peso, añadiendo que sus kilos de más serían porque olvidó sus medicamentos: “Acabo de llegar, de correr, literal de correr, eso me pasa por olvidarme de tomar tanto tiempo, mis pastillas de la tiroides, me aloco y aparte por comer. Tengo que bajar un poquito, para meter un poquito (los cachetes) por aquí no se nota, pero para la tele sí”.

