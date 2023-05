Con la bomba que estalló durante el fin de semana en redes sociales en contra de Jaime Chincha, las declaraciones de Úrsula Castrat en el programa de Magaly Medina se están haciendo esperar, pero antes de salir al aire la ‘urraca’ decidió dar su opinión sobre el caso.

Para Magaly Medina la relación de Jaime Chincha y Úrsula Castrat no habría sido un romance que se mantuvo en secreto: “No era clandestina, porque ellos salían juntos, se veían todas las semanas”, de esta forma es como la ‘urraca’ afirmó que el conductor de ‘Canal N’ no mantuvo nada en secreto.

La ‘urraca’ ya habría tenido una previa conversación con la periodista que ahora es señalada como ‘amante’ y dejó entrever que tampoco encontró nada oculto en su relato: “Úrsula Castrat que dice haber mantenido una relación con él, no un affaire, porque si te ves todos los días con él ya es una relación”. Finalmente resaltó que en pocos minutos la denunciante dará sus declaraciones EN VIVO y se someterá a las preguntas de Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR