Pese a ser la primera vez después de mucho tiempo que Christian Domínguez cumple más de tres años con una pareja, Pamela Franco reveló que no todo es color de rosa y reveló los principales problemas de su relación.

Una de las principales diferencias que habría encontrado la pareja, sería el hecho de alejarse de su hija para cumplir con contratos en provincia y Pamela Franco lo relata así: “Todavía no puedo, me duele irme tres días a trabajar y dejar a mi hija, se me parte el alma. Él está acostumbrado a este tipo de rutinas, pero a mí me cuesta”.

Según comentó Pamela Franco, Christian Domínguez tendría problemas para darle su lugar como pareja y la confunde constantemente con una trabajadora más: “Cuando a él le digo algo como madre, le digo mi sentir, él nunca me ve como su pareja, como madre, me trata como una trabajadora”, añadió muy molesta la cantante de cumbia.

