Juliana Oxenford se animó a comentar el último reportaje que emitió el programa “Contracorriente” de Willax TV, donde comentan que la Fiscalía pidió investigar por 90 días a Sigrid Bazán por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la periodista puso en duda la legalidad de la compra del departamento de la congresista, el cual tendría un valor de S/ 462 mil soles y que fue adquirido cuando la legisladora tenía solo 23 años de edad.

“Cuando empezó a fungir de periodista era bastante más grandecita que la mayoría de los que de verdad somos y vivimos del periodismo desde los 18 ó 19 años. A los 23, aun habiendo empezado a chambear a los 10 años, imposible haber podido comprar siquiera un cuarto ” , escribió.

Al respecto, Bazán no se quedó callada e increpó a su colega, fiel a su estilo. “Siempre puedes continuar con tu carrera en Willax, quién sabe”, respondió. “Se equivoca congresista, hay quienes somos coherentes. Yo empecé mi carrera haciendo periodismo y a Willax no me iría ni ahora ni unca. Puede guardar este tuit así como yo atesoro aquella entrevista donde dijo que nunca postularía al Congreso”, sentenció Juliana.

Por otra parte, la hija del actor Marcelo Oxenford también fue criticada por algunos usuarios en redes sociales. “Según tú, debe vivir debajo del puente. Ya pareces esos cerdos, todo por un departamento, que será por una casa como lo tienes tú”, le increpó un cibernauta.

“Al contrario, que sea millonaria y todos felices. Solo que sus respuestas no coinciden con lo que sacó el programa y que, además, ningún periodista en el Perú tiene ese dinero a los 23. Si sus padres tienen, bingo, genial”, respondió fuerte y claro Juliana Oxenford.

