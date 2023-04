Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que tuve que ser operada de emergencia este último fin de semana. Y es que la periodista comentó que, en un primer momento su intervención era netamente a la vesícula, sin embargo los médicos terminaron descubriendo otra condición que no estaba prevista.

“Tenía una operación preventiva ya planeada para hoy, donde me iban solo a extraer la vesícula, porque tengo desde hace algún tiempo tres pólipos, y la idea es evitar que con los años se puedan volver cancerígenos. Resulta que al momento de la operación, el médico descubre que mi apéndice estaba inflamado y a punto de hacer una peritonitis ”, comenzó contando en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, la conductora de ATV señaló que, de no ser por la rápida intervención de los médicos, este problema de salud hubiera desencadenado de una manera fatal meses después.

“Lo más extraño es que hace doce años hice un cuadro conocido como ‘Plastrón’ y supuestamente ya no tenía apéndice. Nunca apareció en las ecografías y hoy, a través de la visualización vía laparoscopia para buscar y sacar la vesícula, aparece el apéndice. Una casualidad que es más bien un regalo del cielo. Si no me hubieran extraído el apéndice, mañana o a más tardar pasado, tendría que haber sido sometida a una nueva operación y de urgencia ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR