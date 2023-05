Tras el escándalo al ser descubierta como la amante de Paolo Hurtado, Jossmery Toledo habría subido el precio de sus presentaciones en eventos y Magaly Medina se encargó de revelar la nueva tarifa de la popular ‘tombita’.

La ‘exchica reality’ continuaría facturando tras el escándalo con Paolo Hurtado y el matrimonio de 10 años que casi terminó por su romance prohibido con Jossmery Toledo: “No le importa para nada y sigue facturando y no le importa nada. Parece que ha aumentado su tarifa. Nos han contado los empresarios que la llevaron a Amazonas que les cobró 4 mil soles más pasajes y viáticos”, afirmó Magaly Medina.

Pero la ‘urraca’ no pudo evitar rajar y cuestionó a los empresarios que contratan a Jossmery Toledo para sus eventos e intentó imaginar cómo promocionan o justifican su presencia para atraer a más asistentes: “La llevarán para satisfacer la curiosidad morbosa porque ella no canta, no baila, cómo la promocionarán ‘Vengan a ver a Jossmery Toledo la destruye hogares’”.

