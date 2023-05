¡Fuego! En la última edición del programa de espectáculo ‘América Hoy’ los conductores del programa realizaron un divertido juego por el ‘Día del trabajador’ en el que calificaron quiénes son los personajes de ‘Chollywood’ que son personas trabajadoras o quiénes son los que se la llevan fácil.

Entre los personajes de la farándula que fueron calificados apareció la imagen de la polémica modelo y ex chica reality, Jossmery Toledo, a lo que la conductora Janet Barboza no tuvo reparado en calificar a la ‘ex-tombita’ en la categoría de los que “Se la llevan fácil”. Además, se sorprendió de que Jossermy Toledo pueda costear todos sus viajes internacionales con su trabajo de asesorías legales por internet.

¿Cuáles son los trabajos de Jossmery Toledo?

Como se recuerda, Jossmery Toledo confirmó que trabaja en el buffet de abogados de su amigo en algunos trabajos de asesoría legal. “No es que voy a solventar todos mis viajes, pero sí como que me recurseo con un amigo que tiene su buffet de abogados, entonces por ahí también como que meto la mano”, expresó la ex chica reality.





TE PUEDE INTERESAR