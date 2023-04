La ex conductora de televisión, Tula Rodríguez confesó que nunca recibió nada de la herencia de su difunto esposo, Javier Carmona y asegura que ella sola cubre todos los gastos de la hija que tuvo con el gerente de televisión. La bailarina aprovecha cada oportunidad para dejar en claro que ella sola se encarga de su hija.

Como se recuerda, tras el lamentable fallecimiento de Javier Carmona, Tula Rodríguez enviudó muy joven y las especulaciones entre a repartición de la herencia del productor televisivo no se hicieron esperar, pues dicho patrimonio se dividiría entre la conductora de televisión, por se la esposa de Carmona y sus tres hijos, los dos mayores producto de su primer compromiso y la última de su relación con Tula.

Sin embargo, Tula Rodríguez aseguró que nunca vio un sol de la herencia de su difunto esposo y que antes compartían los gastos de su hija, pero ahora ella lo hace sola.

“Cuando me dicen ‘ay, la herencia que te habrás quedado’, ¿cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra. Es mucha más responsabilidad porque antes era 50/50, obviamente él ha sido un hombre maravilloso y un gran padre, pero ahora me toca a mí hacerlo, lo hago con mucho amor, pero no es fácil, de verdad”, explicó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez dice que ser viuda no es fácil

Durante una de las transmisiones del programa “Mande quien Mande” la popular Tula Rodríguez hablo sobre las dificultes que atraviesa al ser viuda y criar a una hija sola. Como se recuerda, el fallecimiento del productor de televisión Javier Carmona hizo que la ex bailarina enviudara pronto.

“ A diferencia de mis compañeras, no puedo decir que estoy felizmente viuda. Si me dan a elegir entre todos los estados, a mí me gustaría estar casada y estar con mi esposo, no es fácil ”, explicó Tula Rodríguez. “ No es fácil, porque tú te haces una vida, una idea de que te vas a morir con él, que va a ser hasta viejitos, y el tema se interrumpe ”, agregó.





