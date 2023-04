El popular cómico Alfredo Benavides ha sido involucrado en los últimos días con su compañera de elenco Gabriela Serpa en el programa humorístico de ATV ' JB en ATV’. La posible relación fue anunciado por Magaly Medina en su programa y la ‘Urraca’ comentó que los coquetos entre ambos artistas frente a las pantallas han hecho dudar sobre si ambos mantienen más que una amistad.

“Hay una parejita que ha captado nuestra atención, Gabriela Serpa y Alfredo Benavides están en unos coquetos que no logramos adivinar si son ciertos o puro show. Ahora, el gordito es encantador y Gabriela es una chica despampanante que llama la atención por donde va”, indicó Magaly Medina.

Sin embargo, ambos artistas han tomado las especulaciones con humor y no han hablado de los señalamientos aún. Cabe precisar que Alfredo Benavides tiene una larga lista romances y logró conquistar más de un corazón.

¿Quiénes fueron las parejas de Alfredo Benavides?

El popular cómico, Alfredo Benavides, hermano de Jorge Benavides, quien lidera el popular programa ‘JB en ATV’, tiene actualmente 56 años y cuatro hijos productos de sus múltiples relaciones con hermosas mujeres del mundo del espectáculo.

Roxana Ávalos

Alfredo Benavides tuvo un romance con la vedette y actriz, Roxana Ávalos en 1984, la artista fue conocida en el mundo de la farándula por su papel como la “Guardia Serafina”. La relación de ambos inicio con una gran diferencia de edad, pues la interprete tenía 32 años y Alfredo solo 17.

En una entrevista para Perú 21, Alfredo Benavides confesó la amplia diferencia de edad entre él y Roxana. “Cuando tenía 17 años años fui pareja de Roxana Ávalos, quien era 15 años mayor que yo. Fui el Cristian Zuárez de la época. Fue recontra difícil”, reveló.

María Fernanda Ubierna

Giacomo, Rafaella y Doménico Benavides, son los tres hijos que Alfredo Benavides tuvo con María Fernanda Ubierna, quien también fue pareja del actor de teatro Ricky Tosso y es la madre de Stefano Tosso.

María Fernanda Ubierna actualmente es la directora de Segundo Piso Escuela de Arte, lugar en el que su hijo Giacomo Benavides, da clases de improvisación y es el único de los hijos del ‘Niño Alfredito’ en el mundo artístico, pues es un joven influencer de Instagram y Tik Tok.

Saida Frage

Saida Frage ganó el concurso de la “Floricienta peruana” cuando tenía 18 años y conoció al actor cómico Alfredo Benavides, luego de un tiempo el amor surgió entre ellos y fruto de su unión nació Yamil Benavides. Sin embargo, la historia de amor de ambos tuvo un giro inesperado tras su separación.

La madre del último hijo de Alfredo Benavides estuvo presente el programa ‘Día D’ y acusó al ‘Niño Alfredito’ de no pasarle la manutención ni visitaba a su hijo desde hace 6 meses, además confesó que en un inicio el actor no quiso reconocer al hijo como suyo.

“Yo me entero que estoy embarazada con un análisis de sangre, llamo a Alfredo y me dijo que no quería saber nada... para mí fue como un balde de agua y me afectó mucho”, reveló Frage.

María Fe Camino

La periodista deportiva, María Fe Camino y el cómico Alfredo Benavides mantuvieron una relación de tres años que inició en el 2007. El hermano de ‘JB’ reveló en una entrevista para este medio que el fin de su relación con la periodista lo afectó mucho, pues incluso tenían planes de casarse.

“Mi corazón no está recuperado, es difícil después de haber vivido tres años con ella. Éramos pareja y lo único que faltaba para que sea mi esposa era firmar un papel. De un momento a otro, me quedé solo. Ella es una excelente persona y una profesional que va a crecer mucho” , explicó el artista en esos años.





TE PUEDE INTERESAR