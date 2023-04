Han pasado dos años desde que Tula Rodríguez, tuvo que dar la triste noticia del fallecimiento de su madre, quien fue víctima de la Covid-19 y hoy, la conductora de TV tuvo un emotivo momento, al recordar a la mujer que la trajo al mundo y la apoyó en su sueño de ser vedette.

La celebración del aniversario de la peluquería de su hermana Beatriz, propició sus recuerdos con su mamá, ya que ella era una de las más felices, al ver a sus hijas realizadas: “Si mi mamá estuviera aquí, estaría bailando”, añadió, con una sonrisa de nostalgia y tristeza.

No solo la celebración de la peluquería de su hermana fue parte de la nostalgia de Tula, porque la conductora de TV estaría con la refrigeradora averiada y no quiere cambiarla porque le recuerda a su mamá: “Obviamente, puedo comprar una refrigeradora, sería ridícula decir que no tengo (plata). Ustedes saben que mi mamá partió, la refri es lo que me queda de ella y me da pena”.

TE PUEDE INTERESAR