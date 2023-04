Una vez más, Paloma de la Guaracha decide hacer polémica con sus declaraciones y en esta ocasión, su víctima fue Luigi Carbajal, quien habría caído en los encantos de la amiga de Susy Díaz, quien relató cómo fue su relación virtual que tuvo más que solo chats.

Según Paloma de la Guaracha, fue Luigi quien comenzó con el coqueteo por redes sociales, ya que un día, sin previo aviso, le llegaron unas fotos de la cuenta personal del cantante, subidas de tono.

No es la primera vez que este chisme levanta polvo y ya ha sido negado antes por el cantante, sin embargo, en esta oportunidad, Paloma de la Guaracha confesó tener las pruebas de lo sucedido y podría tener guardada en su galería al cantante como Dios lo trajo al mundo: “Me pasó con Luigui Carbajal, ese sí me mandó todo (...)”.

