Erika Luz Palomino, más conocida en el mundo de la farándula como ‘Paloma de la Guaracha’, sorprendió al romper su silencio y revelar que Jackson Torres, actual pareja de Deysi Araujo le escribe por privado y le es infiel.

Y es que para la polémica personaje, el juez sería “un chiquillo y no toma en serio su relación con la vedette”, caso contrario a su amiga, quien estaría molesta por haberle dicho sobre esos mensajes.

“El otro día conversé con Deysi. Estaba peleando conmigo, me dijo porque le escribía a su galán, este señor que trabaja en el juzgado. Le respondí que le escribo como amigo. Ella dice que no tengo por qué buscarlo, lo ha tomado mal”, comentó.

“Sí él me escribe, yo le contesto. No hay nada de malo. Claro que sí, pero si el hombre está con Deysi también debe respetar, como se dice. Ese hombre no es tan fiel, es medio mujeriego”, aseguró.

Como se recuerda, la peliroja quedó sorprendida con la actitud que tuvo con su prometido en la fiesta de su regreso en una conocida discoteca; sin embargo, la influencer cree que Paloma se pasó de tragos y por eso coqueteó con su pareja, pero se sobrepasó.

“Con Deysi se está divirtiendo, no la toma en serio. Mi amiga debe darse cuenta, yo le he dicho que ‘ese hombre nada serio quiere contigo, solo quiere diversión’, es un chiquillo pues. Pero no me cree, ella piensa que soy yo la que le está coqueteando, que me estoy regalando”, sentenció.

