¡Adiós, Brunella! Hace un par de semanas la popular conductora de televisión y modelo, Brunella Horna, anunció su salida de ‘América Hoy’ por motivos de salud, desde entonces la producción del programa ha estado en busca de una nueva conductora que acompañe a Ethel Pozo y Janet Barboza.

En la edición de HOY miércoles 26 de abril ‘América Hoy’ presento a la modelo Valeria Piazza como la nueva conductora de ‘América Hoy’ y tomará el lugar de Brunella Horna en el magazine de espectáculos. La ex ganadora de Miss Perú acompañará a Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez en la presentación de las principales noticias de espectáculos y los escándalos de ‘Chollywod’

La expectativa de la nueva integrante del programa barajó varias posibilidades entre ellas modelos, chicas reality y ex conductoras de televisión, finalmente fue la popular modelo Valeria Piazza quien se quedó con el puesto y mostró feliz de pertenecer al programa, pese a que Janet Barboza en la edición anterior dijo que no era necesaria una nueva conductora y que ella guardaría el lugar de ‘Baby Brune’ hasta que mejore su salud y regrese.

Valeria Piazza se convirtió en la tercera conductora de ‘América Hoy’: “Nada de serrucho, somos amigas”

¿Por qué Brunella Horna salió de 'América Hoy?





Hace un par de semanas la popular Brunella Horna decidió romper su silencio en medio del escándalo que provocó las acusaciones de Camila Ganoza contra el esposo de ‘Baby Brune’, Richard Acuña por presunta violencia psicológica. La rubia, quien estuvo alejada del programa por hasta ese momento dos semanas por problemas de salud, decidió enlazarse en vivo con sus compañeros de conducción y anunciar su salida del programa.

“Esto no es un adiós, sino un hasta pronto, es lo más difícil que me ha tocado decidir. Todos saben lo que me ha costado llegar a este trabajo, pero tengo que aclarar por qué” , comentó al inició de la transmisión.

“Han sido semanas difíciles de salud, no ha sido nada fácil y por recomendación del médico me dijo que tengo que descansar. Yo toda rebelde no hice caso, quería seguir trabajando, pero el último día que fui en un enlace en Pachacamac, ese día tuve el susto más grande mi vida y ahí la televisión me demostró que ustedes no son solo compañeros, son amigos de verdad, que dejaron todo para estar conmigo”, continuó.

Sus compañeras y amigas, Ethel Pozo y Janet Barboza le preguntaron a Brunella si tenía claro cuándo volvería al show, a lo que la joven empresaria indicó que todo dependería de lo que diga su médico.

“ Tuve que estar en descanso absoluto y así lo estoy. Ahora estoy en Chiclayo porque quería estar con mis papás, mis abuelos, influye muchísimo que emocionalmente esté bien porque han sido días duros (...) No puedo decir cuándo volveré porque eso depende de lo que diga mi doctor ” , enfatizó.

Brunella Horna se aleja de 'América hoy'





