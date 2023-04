¡FUEGO! La popular conductora de espectáculos Magaly Medina tiene en la mira de sus ampays a los futbolistas peruanos, quienes en más de una ocasión han sido portada de diarios no precisamente por los goles que marcan, sino por los escándalos que protagonizan al ser captados con alguna joven que no es su esposa y que provoca la indignación en el público.

El más reciente caso es el de Paolo Hurtado, quien habría perdido la cabeza y olvidado su matrimonio de 10 años con Rosa Flores, por la ex chica reality Jossmery Toledo. Sin embargo, este no es el único caso y en esta nota repasaremos algunos de los más emblemáticos casos de infidelidad de los futbolista peruanos que remeció chollywood.

Pamela López y Christian Cueva

Christian Cueva y Pamela López tienen 3 hijos juntos, la pareja contrajo matrimonio en el 2019, pero llevan más de 10 años como pareja. Sin embargo, su matrimonio atravesó una fuerte crisis antes de la Copa América, pues fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’ e inmediatamente después su esposa anunció el fin de su relación.

“Al día de hoy, Christian Cueva y yo hemos decidido darnos un tiempo. Por respeto a mis hijos pido que no me involucren en cosas ajenas a mí. Gracias”, expresó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Pese a que luego muchas mujeres del espectáculo confesaron que ‘Aladino’ las cortejaba pese a estar casado, Pamela decidió perdonarlo y mantenerse hasta el momento junto a su esposo.

Christian Cueva y Pamela López





Claudia Díaz y Pedro Gallese

Uno de los casos más polémicos fue el del arquero de la selección peruana de futbol, Pedro Gallese, quien engañó a su esposa a nivel nacional luego de que fuera ampayado mientras salía de un hotel acompañado de Lucero Jara, una jovencita.

Las cámaras de la ‘Urraca’ se acercaron al arquero para preguntarle sobre su relación con su esposa y se evidenció el rostro de la joven que acompañaba a Gallese. Inmediatamente su esposa Claudia Díaz utilizó sus redes sociales para anunciar el fin de su relación.

“Para informar y comunicar a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo. Pues hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese”. escribió Claudia.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues el arquero se empeñó obtener el perdón de su esposa y recuperar a su familia. El arquero aprovecho las cámaras de un medio deportivo para reconocer su infidelidad, pidió perdón a Claudia y una oportunidad.

“Estoy feliz con el resultado de ahora. Dedicárselo a mi señora, que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad”, expresó el deportista.

Pedro Gallese y Claudia Díaz





Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas

El escandaló de infidelidad de Juan Manuel Vargas fue sin duda uno de los más recordado y polémicos del país, la relación clandestina entre el ‘Loco’ Vargas y el modelo Tilsa Lozano remeció al Perú y a su matrimonio con la madre de sus 5 hijos, Blanca Rodríguez.

La popular ‘Tili’ incluso se presentó al programa de Beto Ortiz ‘El valor de la verdad’ para contar detalles de su amorío con el jugador peruanos e incluso reveló que cada vez que pelotero llegaba a Lima ellos se quedaban juntos.

Sin embargo, los sórdidos detalles de la aventura del pelotero con la ex conductora de televisión no destruyeron el matrimonio de Blanca Rodríguez y el ´Loco’ Vargas, pues en una entrevista el ‘Cuto Guadalupe’ le preguntó al ‘Loquito’ cómo pudo recuperar a su esposa tras el escándalo.

“Creo que aceptando y pidiendo disculpas”, le respondió ‘Loco’ Vargas. “¿Disculpas o perdón?”, consultó ‘La Fe’. “Perdón y ganándome la confianza del día a día, eso se trabaja y si hay amor todo se puede”, explicó el pelotero.

“Cuando tienes una familia, ellos son los que más van a sufrir. Dé los errores de los padres, los hijos son los que pagan. Los míos ya están grandes, la mayor tiene 13 años, y ya me controlan”, finalizó.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez





Rosa Fuentes y Paolo Hurtado

Si bien el caso de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado está lejos de terminar en una reconciliación, el ‘Caballito’ está en el ojo de la tormenta por su polémico ampay con la ‘Extombita’ Jossmery Toledo. Además, el pelotero se ganó el repudio del público, luego de que fuera captado por segunda vez con la ex chica reality en un bungaló en Chosica, pese a que su aún esposa había abandonado el país con sus dos hijos.

Como sabe, luego del primer ampay la aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes decidió dar por concluida su relación con el padre de sus pequeños hijos y salir del país con los menores pese a estar embarazada del futbolista.

Paolo Hurtado y Rosa Flores





