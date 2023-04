¡PALTA! Cada día salen más detalles de la presunta infidelidad del cantante de cumbia Alessandro Vernazza y la reportera de ‘La Banda del Chino’ , Gabriela Rodríguez y durante la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’ la aún esposa del músico, Lizbeth Domínguez reveló unos audios reveladores.

Lizbeth Domínguez cada día saca más pruebas y está vez llegó con unos audios ‘bomba’ en los que su esposo le habría rogado y llorado a Gabriela Rodríguez para que no lo deje. Además, se puede escuchar como el cantante le explica a la comunicadora que la madre de sus hijos (Lizbeth) aún no sabe nada y que le había puesto clave a su celular para que no lo moleste más.

Alessandro Vernazza le habría llorado a Gabriela Rodríguez

Lizbeth soltó los contundes audios que presuntamente su esposo le habría mandado a la reporte de ‘La Banda del Chino’. “Voy a hablar con mi madre para que me dé un espacio en su casita, voy a hablar con el abogado”, se escucha en el inicio del audio y luego el cantante comenzaría a rogarle a Gabriela Rodríguez.

“No quiero que tú me dejes, no quiero alejarme de ti, estuve llorando, estuve mal porque tienes razón porque te sientes mal. Hemos hablado mucho entre nosotros, porque me amas y te amo, no quiero perderte. Llegaste a mi vida y le diste un giro total”, se escucha en el presunto audio de Alessandro Vernazza.

Por otro lado, la popular Magaly Medina no pudo contener la risa y le mandó un contundente mensaje al cantante. “El infiel llorándole a la amante. Me da risa. Cómo le lloraba. Se enamoró de la reportera”, sentenció la ‘Urraca’.





TE PUEDE INTERESAR