Lizbeth Domínguez es el nombre de la víctima del amor prohibido entre Gabriela Rodríguez y Alessandro Vernazza y hoy decidió revelar lo que descubrió en los chats de su aún esposo y la reportera de Aldo Miyashiro, dejando muy mal parada a la popular ‘characata’.

Tras el escándalo desatado por la infidelidad del cantante Alessandro Vernazza con la reportera de Aldo Miyashiro, Lizbeth, la esposa del artista, confesó cómo descubrió todo: “Agarro el celular y veo un mensaje de ella, pero en archivados y yo dije, pero qué raro y no había nada, solamente como un like, entonces entré en una galería que yo sé y empecé a buscar y encontré el video, porque resulta que borraban todo”.

Lizbeth no se quedó tranquila e indagó más y relató que encontró una discusión entre Gabriela Rodríguez y su esposo, donde la reportera le pedía “mañaneros” a sus amigos, motivo por el que habrían discutido, ya que fue una infidelidad dentro de otra infidelidad.

Para demostrar que la ‘Characata’ sí sabía que Alessandro era casado, Lizbeth reveló un audio donde su aún esposo intentaba calmar a Gabriela: “Mi celular está con clave ahora, ya no va a poder hacer otra cosa, no va a poder ver nada ni borrar nada porque ya no lo va a poder ver”.

