Gabriela Rodríguez, panelista y reportera del programa ´La Banda del Chino’ está envuelta en la polémica luego de que la esposa del cantante de cumbia con quien la vinculan sentimentalmente, Lizbeth Domínguez saliera a acusarla por haberse metido a su matrimonio.

La reportera de ‘La Banda del Chino’ ha negado en todo momento que ella haya destruido el matrimonio de ninguna pareja, pues según ella, el cantante le habría dicho que su relación terminó en octubre pasado. Sin embargo, las sospechas no pasaron desapercibidas por el popular ‘Chino’ Miyashiro que cito para a Gabriela Rodríguez para conversar de su situación.





Aldo Miyashiro le pone apodo a Gabriela Rodríguez





La aún esposa del cantante, Lizbeth Domínguez, le proporcionó a la producción de ‘Amor y Fuego’ algunos chats de WhatsApp entre Gabriela Rodríguez y Alessandro Vernazza en las que la reportera de ‘La Banda del Chino’ le revela al cantante que Aldo Miyashiro ya conoce su situación.

En la recreación de la conversación presentada en ‘Amor y Fuego’ se puede leer el consejo y el sobrenombre que Aldo Miyashiro le habría puesto a Gabriela Rodríguez.

“Me aconsejó que no era sano, que él me aconsejaba como hombre, que lo que le estaba contando le sorprendía demasiado... Me dijo ¡Soy hombre y la he cag...! Ahorita eres “La Chibola Rica” de la TV que él se está comien...” , se lee en los presunto mensaje entre Gabriela y el cantante.

Aldo Miyashiro le dice "Chibola rica de la Tv"





TE PUEDE INTERESAR