¡Que frio! En la última edición del programa ‘Amor y Fuego’ los conductores mostraron parte de la conversación telefónica entre la panelista de ‘La Banda del Chino’ Gabriela Rodríguez y Lisbeth Domínguez, esposa de Alessandro Vernazza, y quien la acusa de haberse metido en su matrimonio.

Durante la conversación telefónica entre Lisbeth y Gabriela Rodríguez, la panelista de Aldo Miyashiro, niega en todo momento haberse metido con un hombre casado. Sin embargo, la integrante de ‘La Banda del Chino’ reveló algunos comentarios que el cantante le habría dicho sobre su aún esposa Lisbeth.





Gabriela Rodríguez responde a Lisbeth Domínguez por cantante

Lisbeth Domínguez le reclamó por llamada telefónica a Gabriela Rodríguez por “meterse” en su matrimonio. Sin embargo, ‘La chibola rica de la tele’, como bautizó Aldo Miyashiro a su reportera, refutó que Alessandro Vernazza le había dicho que ya estaba separado desde octubre pasado.

“Yo a él lo conozco de enero de este año, y él me dijo que en octubre ustedes ya estaban separados”, explicó Gabriela Rodríguez, la esposa del cantante negó lo narrado a lo que inmediatamente la Rodríguez reveló todo lo que el músico decía sobre su aún esposa.

“Él me está diciendo a mí que tú eras la loca, que lo manipulabas con el tema de los hijo y me rogó, me lloró y todo el tema, pero hasta aquí llegó, nunca me he metido en absolutamente nada”, sentenció la reportera de Aldo Miyashiro.

Gabriela Rodríguez arremete contra Lizbeth Domínguez por presunta infidelidad





