Una nueva Fiorella. La conductora y reportera de “La banda del chino”, Gabriela Rodríguez, es la nueva ‘tramposa’ del programa de Aldo Miyashiro y es que, la joven ha sido acusada de ser la ‘manzana de la discordia’ en el matrimonio de 14 años de Lizbeth Domínguez y el cantante Luis Bernaza, integrante de la agrupación “La Primerísima del Perú”. Según la esposa del cumbiambero, Rodríguez es muy amiga de Fiorella Retiz y Fiorella Méndez, quienes estuvieron envueltas en un tremendo escandalado de infidelidad con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal respectivamente.

La esposa del músico encontró conversaciones comprometedoras entre su esposo y la reportera de ‘La banda del chino’, por lo que decidió confrontarla y ponerla en evidencia.

“Ella me negó. Yo pensé que yo había estado mal, estaba juzgando algo que no había sucedido. Ahora que veo el WhatsApp, las conversaciones, en realidad, ellos tienen una relación de tiempo” , le contó Domínguez al programa de Magaly Medina.

Los reclamos de Lizbeth Domínguez a reportera de ‘La banda del chino’

“Te puedo decir que tú te has destruido un hogar y te has metido en un matrimonio” , le reclamó Lizbeth Domínguez ; a lo que Gabriela Rodríguez, le respondió de manera burlona: “¿Por qué he destruido un hogar?, ¿yo estaba casado contigo?, ¿yo tenía que deberte respeto a ti?, ¿dime?”.

¿Qué dijo Gabriela Rodríguez tras ser acusada de tener amorío con hombre casado?

“Lo único que yo te voy a decir es que yo inicié una relación con una persona que estaba separada, que no tenía un vínculo sentimental con la madre de sus hijos y yo también estaba soltera”, dijo tras ser cuestionada por el equipo de prensa del programa de la “Urraca”.