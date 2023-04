Este 21 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina se refirió a Leonard León, quien en sus redes sociales la llamó ‘chupamedias y sobona’ y cuestionó su trabajo como periodista.

La “Urraca” restó importancia a los insultos de la expareja de Karla Tarazona, pues aseguró que no se ‘rebajará' a responderle al cantante, a quien calificó de patán y vulgar.

¿Qué le respondió Magaly Medina a Leonard León?

“¿Qué le pasa a Leonard León?, en vez de responder a la justicia, me responde a mí, como si yo fuera juez o tuviera algún poder, yo no tengo ningún poder, me dedica todas sus historias de Instagram a solamente insultarme, pero a mí no me interesa rebajarme al nivel de este tipo que es bastante vulgar y patanesco. Yo no me voy a poner a discutir en absoluto con alguien así, sus insultos no me llegan a afectar” , dijo Magaly Medina.

“A mí no me tiene que contestar ni al público, tiene que contestarle a los jueces y cumplir como padre porque es bien vergonzoso para cualquier persona que le estén sacando en cara que no está dándole a sus hijos aunque sea una suma módica o lo que puedas darle y además darle parte de tu amor, tu cariño y tu tiempo, eso es lo que tiene que darle como padre, nada más, así que podrás seguir ladrando y nosotros seguiremos sin escuchar”, agregó.